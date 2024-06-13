وفاة موظف حزناً على ابن شقيقته أثناء استخراج تصريح دفن

لفظ وليد محمد محرم، موظف، 50 عاماً، شقيق والدة، الطالب عبد الله ناصر فتحى عبد الغنى، طالب الصف الثاني الثانوي تمريض المنيا بنين، وذلك حزناً على وفاة ابن شقيقته في حادث قطار مروع.

وكان الطالب لقي مصرعه، أثناء عودته من التدريب العملي، عند مزلقان كوبري كفر المنصورة القديم بمحافظة المنيا.

وذكر شهود العيان، أن الطالب حاول إنقاذ صديقه محمود ابراهيم محروس من الموت، بعد صدمة القطار لهما، إلا أنه لقي حتفه في الحال.

وجرى نقل الطالب إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما توجه خال الطالب إلى المستشفى لاستخراج تصريح الدفن.

وبينما كان خال الطالب ينتظر استخراج تصريح دفن لإبن شقيقته، اعتصر الحزن قلبه، وفارق الحياة هو الآخر، ليلحق بابن شقيقته.

وكان طالب التمريض "عبد الله ناصر فتحى عبد الغنى" لقي مصرعه، في حادث قطار مروع، أثناء عودته من التدريب العملي.