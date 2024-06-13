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الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

طبيب لكل مريض.. بدء تفويج الحجاج المرضى للمشاعر المقدسة

تفويج الحجاج المرضى
تفويج الحجاج المرضى
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قال عادل حنفي، نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، إنه عبر قافلة طبية تضم أسطولًا طبيًا متكاملًا تم تفويج الحجاج المرضى بمستشفيات المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، حيث تم توفير لكل مريض طبيب وممرضة بعشرات سيارات الإسعاف المجهزة ، ووصل الجميع إلى مكة المكرمة منذ ساعات.

واختتم حنفي أن المملكة بجميع أجهزتها في عمل دائم تستعد لقرب مناسك فريضة الحج ، سواء وزارة الداخلية بفروعها ووزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة وجميع الوزارات المعنية ، ومن ضمن الأشياء المستحدثة هذا العام هو طلاء أرض مشعر عرفات بمادة بيضاء لتخفيف درجات الحرارة تمامًا ، وزيادة رشاشات المياه الباردة بالمشاعر المقدسة ، وتوزيع الوجبات الجاهزة على ضيوف الرحمن.

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الاتحاد العام للمصريين بالسعودية وزارة الحج والعمرة فريضة الحج تفويج الحجاج المرضى