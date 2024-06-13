طفرة تنموية في جامعة دمنهور خلال عام 2023-2024

حققت جامعة دمنهور بمحافظة البحيرة، عدد من الإنجازات والأنشطة خلال العام المالي 2023/2024، وذلك في ضوء تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة والخطة القومية لمصر 2030.

من جانبه أعلن الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس الجامعة، أن من أهم ما يميز جامعة دمنهور هذا العام هو أن الجامعة شهدت تطورا وتوسعا مستمرا في مبانيها ومنشآتها وخدماتها التعليمية، مؤكدا أن هذه المنشآت الجديدة تأتي في إطار التطوير والتوسع المستمر في مباني ومنشآت الجامعة، بالتوازي مع ما يتم في الجامعة من جهود في التطوير النوعي للخدمة التعليمية والبحثية التي تقدمها.

وأشار ؤئيس جامعة دمنهور، إلى التزام جامعة دمنهور بتنفيذ الرؤية الإستراتيجية للتعليم العالي، والتي تستهدف إتاحة التعليم والتدريب للطلاب بجودة عالية من خلال تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتقديم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة عالية، وبما يُسهم في تأهيل الخريجين؛ ليكونوا قادرين على المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية، معربا عن خالص شكره وامتنانه للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة البدء في استكمال مشروع إنشاء «مبنى كلية الطب والمستشفى الجامعي - جامعة دمنهور»، وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس لملف المشروعات القومية المتعثرة في عدد من القطاعات واستكمال مسيرة التنمية،حيث تخطت جامعة دمنهور تعثر استكمال المشروع القومي «إنشاء مبنى كلية الطب والمستشفى الجامعي» ، الحلم الذي طال انتظاره.

ملف شئون التعليم و الطلاب

حققت جامعة دمنهور عدد من الإنجازات والأنشطة، على سبيل المثال لا الحصر حصل طلاب كلية التجارة جامعة دمنهور على المركزين الأول والثاني بمسابقة IMA بالسعودية، في مسابقة معهد المحاسبين الإداريين للطلاب 2024 .

فاز فريق IMA middle east student case competition 2024، بالمركز الأول بقيمة مالية قدرها ٥٠٠٠ دولار، وفاز الفريق بالمركز الثاني بقيمة مالية قدرها ٢٥٠٠ دولار.

وكما شارك طلاب الجامعة في مهرجان إبداع" 12"وحصلوا على مراكز متقدمة، حيث حصل فريق كورال جامعة دمنهور المركز الثاني على مستوى الجامعات في مجال الغناء الجماعي، والمركز الثالث في مجال شعر العامية.

وكما حصل طلاب جامعة دمنهور على المركز الأول في الشطرنج والرابع في كرة الطائرة الشاطئية في مهرجان الأنشطة الطلابية الأول ، وحصد طلاب تمريض دمنهور المركز الأول في الملتقى الطلابي العاشر لكلية التمريض جامعة قناة السويس، ببنها حيث حصـلت جامعة دمنهور على المركز الأول فى مجال الغناء الفردي، المركز الأول مكرر في مجال التصميم ، المركز الثالث في مجال الخزف، المركز الثالث في مجال الرسم، المركز الثالث مكرر في مجال التصوير، المركز الثالث مكرر في مجال طباعة منسوجات، المركز الثالث مكرر في مجال النحت .

حصدت أيضًا جامعة دمنهور، ثلاث ذهبيات وفضية فى بارالمبياد الجامعات المصرية، وشارك طلاب جامعة دمنهور بالموسم الرابع لمهرجان مراكز الفنون وحصدت جامعة دمنهور عدة مراكز متقدمة، منها، المركز الأول فى مجال التصوير الفردي.، المركز الثانى فى مجال الموسيقى ( العزف الفردى )، المركز الثانى فى مجال الفنون الشعبية ( أفضل مؤدية حركة، المركز الثالث فى مجال الفنون الشعبية ( أفضل مؤدية حركة ) ، المركز الثالث ( جماعى ) - فى مجال الفنون الشعبية

وعلى صعيد آخر ضرب طلاب جامعة دمنهور أروع الأمثلة في العطاء والتفاني من خلال إطلاق حملة التبرع بالدم لصالح فلسطين، وعن المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية نظم طلاب جامعة دمنهور مسيرات حاشدة تدعو للمشاكة الإيجابية في العملية الإنتخابية، كما خصصت جامعة دمنهور حافلات لنقل منتسبيها إلى لجان الاقترع للإداء بأصواتهم، كما نظمت الجامعة سلسلة من الندوات التوعوية بجميع الكليات للتوعية بالمشاركة في العملية الانتخابية.

ملف التصنيف الدولي والبحث العلمي

حققت جامعة دمنهور تقدم فى نتائج هذا العام حيث حققت تقدم بتصنيف التايمز البريطاني للتأثير العالمي لعام 2024 تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة حيث احتلت الجامعة المرتبة ١٠٠١ - ١٥٠٠ على مستوى ١٩٦٣ جامعة عالمية خضعت للتنافس والتقويم وفقا لمؤشرات أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة السبعة عشر وفي إطار رؤية مصر 2030.

واحتلت المركز ٢٩ على مستوى ٤٦ جامعة مصرية مدرجة بالتصنيف، كما حققت الجامعة تقدم ملحوظ فى تصنيف شنغهاي الدولى ٢٠٢٣، جاءت جامعة دمنهور فى المرتبة (١٠١ - ١٥٠) عالميًا فى مجال العلوم الزراعية ، بينما احتلت المرتبة (١٥١ - ٢٠٠) عالميا فى مجال العلوم البيطرية ، والمرتبة (٢٠١ - ٣٠٠) عالميًا فى مجال العلوم الصيدلانية.

وأيضا اعتمد المجلس الأعلى للجامعات المصرية مجلة البحوث العلمية في الطفولة بتقييم أولي ست درجات ونصف.

بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم

وقع الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، مذكرة تفاهم بين جامعة دمنهور ووحـدة مشروع المدارس المصرية اليابانية في إطار السعي نحو التعريف بالنظام الياباني و تقديم خدمات تعليمية هادفة على أرض الواقع و توفير بيئة تدريبية شاملة عن طريق ما تقدمه الجامعة من دورات تدريبية لرفع الكفاءة المهنية للمعلمين.

وكما وقع مذكرة تفاهم بين جامعة دمنهور والمعهد القومي لعلوم البحار و المصايد NIOF، وذلك سعيا إلى إرساء ركيزة التعاون المثمر الدائم و المستمر مع المعهد لتكامل الجهود العلمية والبحثية، و عمل مشاريع مشتركة وبرامج دراسية متميزة بين الجهتين والتطلع إلى إجراء أبحاث تطبيقية بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة و الباحثين في NIOF في مختلف المجالات، وكذا تبادل الخبرات بين الطرفين.

كما استقبل الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس الجامعة، وفد من مصنع إنتاج الأخشاب بإدكو التابع لشركة تكنولوجيا الأخشاب ووتك " wotech" لبحث سبل التعاون بين الطرفين لتقديم الاستشارات الفنية لهذا المشروع القومي العملاق على أرض محافظة البحيرة والتدريب الميداني للطلاب،وكذلك بحث مقترح إعداد بروتوكول تعاون مع الجامعة وكلياتها المختلفة لتبادل الخبرات مما يسهم في تطوير تقنيات وحلول جديدة تعمل على تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات.

مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة

أطلقت جامعة دمنهور عدة قوافل تنموية توعوية شاملة طبية وبيطرية وزراعية لقرى محافظة البحيرة المدرجة ضمن مبادرة " حياه كريمة " التي أطلقها رئيس الجمهورية لتحسين مستوي الحياه للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً، وتوفير ودعم الخدمات الصحية وتحسين مستوي المعيشة وتوفير الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطنون خاصة غير القادرين وذلك بمشاركة كليات التمريض، الطب البيطري، العلوم ، الزراعة، التربية، التربية للطفولة المبكرة، الزراعة، ووحدة التضامن الإجتماعي ، ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة " لتقديم " التوعية لسيدات القرية عن الزواج المبكر ومخاطرة وأهمية محو الأمية ،والتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة.

التحول الرقمي

و في إطار حرص جامعة دمنهور على مواكبة إستراتيجية التحول الرقمي الشامل تنفيذاً لرؤية مصر ٢٠٣٠ و تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس الجامعة .

استقبلت الجامعة وفداً من المجلس الأعلى للجامعات لتجديد اعتماد معمل التحول الرقمي بالجامعة التابع لمركز التدريب و تكنولوجيا المعلومات ، وأسفرت الزيارة عن تجديد اعتماد معمل التحول الرقمي بالجامعة للحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

كما استقبل رئيس جامعة دمنهور، مدربي الذاكرة المؤسسية بمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء وذلك لتحديث مشروع برنامج الذاكرة المؤسسية بنسخته الجديدة والذي يعد أحد البرامج المتخصصة فى مجال إدارة المؤسسات إلكترونيا من خلال ما يتيح من أساليب لمتابعة وتطوير الأداء الإدارى الداخلى عن طريق تكامل وربط كافة الإدارات والقطاعات داخل الجامعة ببعضها البعض.

وأشار الدكتور إلهامي ترابيس، إلى أن جامعة دمنهور، تسعى نحو بذل المزيد من الجهد ووضع كافة مجهوداتها ومهاراتها العلمية والعقلية والأدوات المستحدثة من أجل رفعة وطننا وخدمة مجتمعاتنا ، لتتحول جامعة دمنهور إلى جامعة ذكية كأحد جامعات الجيل الرابع ولتتمكن من تحقيق مركزا متقدما على المستوى القومي والإقليمي وأيضا العالمي.

