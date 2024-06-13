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الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وفد فرنسي يقترح إقامة مؤتمر لدعم الإسكندرية في ملف البحر الأبيض المتوسط

وفد فرنسي برفقة محافظ
وفد فرنسي برفقة محافظ الإسكندرية
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اقترح وفد فرنسي برئاسة لينا بلان قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، اليوم، على اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية إقامة مؤتمر لدعم الإسكندرية في ملف البحر الأبيض المتوسط.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، لينا بلان قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، برفقة وفد من وكالة المدن و الأقاليم المتوسطية المستدامة (أفيتام ) وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون ومناقشة مختلف المشروعات.

وأفاد بيان المحافظة بأن المحافظ استمع إلى مقترح الوفد الفرنسي بإقامة مؤتمر لمدة أسبوع بمكتبة الإسكندرية فى أكتوبر المقبل بهدف دعم الإسكندرية في ملف البحر الأبيض المتوسط.  

ورحب المحافظ بالوفد في مدينة الإسكندرية، مشيدًا بقوة العلاقات بين المحافظة  والقنصلية الفرنسية.

من جانبها، شكرت قنصل عام فرنسا والوفد المرافق لها المحافظ على حسن الاستقبال، موضحين أن الغرض من الزيارة هو تعزيز العلاقات بين البلدين، والاستفادة من خبرات مصر بوجه عام والإسكندرية بوجه خاص في مجال مواجهة التغيرات المناخية.

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