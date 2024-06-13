وكيل الصحة بمطروح يتابع سير العمل بمستشفى مارينا وغرفة إدارة الأزمات والطوارئ

أجرى الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، مرورا مفاجئا على مستشفى مارينا المركزى بالساحل الشمالي الغربي؛ لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدى توافر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته.

جاء ذلك استمرارا للجولات الميدانية التي يجريها وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، وتزامنا مع رفع حالة الطوارئ خلال خطة تأمين الساحل الشمالي أثناء فترة الإجازات وعيد الأضحى المبارك، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتكثيف المرور الدوري على جميع المنشأت الصحية.

تفقد وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، قسم الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية متابعا الإجراءات التمريضية أثناء تقديم الخدمة الطبية للمرضى وفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، والوقوف على مدى جاهزية المستشفى والأطقم الطبية لاستقبال حالات الطوارئ، كما حرص متابعة مستوى النظافة بغرف الكشف بالاستقبال، مشددا على مسئول النظافة بضرورة رفع مستوى النظافة بأقسام المستشفى.



وكيل صحة مطروح يؤكد توفير كافة أوجه الرعاية الطبية



واستمع وكيل صحة مطروح لبعض مرافقي الحالات أثناء المرور للإطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة وأكد توفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، مشددا على ضرورة التزام الأطقم الطبية بجدول الأعمال المكلفة تزامنا مع رفع حالة الطوارئ واستقبال المحافظة للزائرين والمصيفين خلال موسم الصيف.

كما حرص وكيل صحة مطروح على تفقد قسم الغسيل الكلوى بمستشفى مارينا المركزى متابعا لأعمال التشغيل التجريبي خلال الموسم الجارى والذى يعمل بطاقة استيعابية عدد 2 ماكينة غسيل كلوى.

والتقى وكيل صحة مطروح ببعض أعضاء غرفة التحكم المركزية للتنسيق بين مستشفيات مطروح وأمانة المراكز المتخصصة بمطروح والإسكندرية ومقرها مستشفى مارينا المركزى للوقوف ومتابعة سير العمل بالغرفة وتذليل أى عقبات.

وأشاد الدكتور مبروك سالم بالقائمين على أعمال الغرفة المركزية للتنسيق بين مستشفيات مطروح، مثمناً جهودهم فى التنسيق بين المستشفيات وتقديم خدمة طبية أفضل لأهالى وزائرى مطروح.

وكيل صحة مطروح: الجولات مستمرة على كافة المنشآت الصحية

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أن الجولات مستمرة على كافة المنشآت الصحية وأنه تم تشكيل عدة فرق تحت إشرافه المباشر للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة.

وأنهى جولته بالمرور على وحدة الحمام الصحية ومكتب الصحة متفقدا الاستقبال، وعيادة تنظيم الأسرة فى حضور الدكتور نبيل النشرتاوى مدير الادارة الصحية بالحمام، كما تفقد صيدلية الوحدة وتابع حركة صرف الألبان، وتأكد من تواجد القوى البشرية على رأس العمل وتوفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل وانتظام جلسات التطعيم واعمال الترصد والتعقيم وتابع أعمال إدارة الامراض المتوطنة واستمع لشرح حول أعمال المكافحة.

وكيل صحة مطروح: لا تهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية للمقصرين أو المتغيبين

وحرص وكيل وزارة الصحة على التحدث مع المواطنين والاستماع إلى متطلباتهم، وكذلك آراءهم فى مستوى الخدمات المقدمة لهم، كما تفقد أماكن انتظار المرضى ومدى ملائمتها لهم، مشددًا على أنه لا يتم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية للمقصرين أو المتغيبين عن العمل بالمنشآت الصحية.



رافق وكيل وزارة الصحة أثناء المرور الدكتور ابراهيم الدمرداش مدير عام الطب الوقائى بالمديرية والاستاذ شعبان ابراهيم مدير ادارة المراجعة الداخلية والحوكمة.

وفى نهاية الزيارة أكد وكيل صحة مطروح على أهمية تواجد الفريق الطبي بأماكن العمل والالتزام بالزى الرسمي والتأكد من رضا المرضي والمواطنين على الخدمات الطبية المقدمة لهم، مع الحرص على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى، مشيرا إلى أن مديرية الصحة قدمت وما زالت تقدم كافة الدعم والمساندة لجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية بجميع مراكز المحافظة.

وكيل صحة مطروح يتابع سير العمل بمستشفى مارينا وغرفة إدارة الأزمات والطوارئ

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