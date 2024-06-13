محافظ المنوفية يضع حجر الأساس لمشروع مول تجاري سكني جديد بشبين الكوم

وضع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، حجر الأساس لمشروع مول متكامل ( تجاري – إداري – سكني ) علي مساحة 430 م2 بناصية شارعي الجيش وسعد زغلول بنطاق حي غرب شبين الكوم بالشراكة بين محافظة المنوفية وشركة عمر أفندي ، بحضور محمد موسي نائب المحافظ، اللواء حمدي أحمد العضو المنتدب التنفيذي لشركة عمر أفندي، اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، ويأتي ذلك في إطار احتفالات المنوفية بعيدها القومي الـ118.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن الهدف من إقامة المشروع تعظيم موارد المحافظة وذلك من خلال إعادة استغلال الأصول غير المستغلة لتحقيق أفضل استفادة باعتباره موقعا متميزا بمدينة شبين الكوم ، يأتي هذا وفقاً للبروتوكول التعاون المثمر والبناء بين محافظة المنوفية وشركة عمر أفندي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمحافظة وتقديم خدمة أفضل للمواطن المنوفي .

فيما أكد المحافظ حرصه على التعاون الدائم والوثيق مع كل مؤسسات الدولة للنهوض والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وخلق فرص استثمارية لإقامة مشروعات خدمية وتنموية تعظم الاستفادة من تلك الأصول وتساهم في توفير فرص عمل للشباب وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة بما يحقق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المحافظة ومواطنيها .

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