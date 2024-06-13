القومي لثقافة الطفل يفتتح فعاليات "ثقافتنا في إجازتنا" بزهرة العاصمة الإدارية.. صور

افتتح المركز القومي لثقافة الطفل، تحت إشراف الدكتور هشام عزمي- أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، برنامج فعاليات "ثقافتنا في اجازتنا" ضمن خطة وزارة الثقافة للإجازة الصيفية، وذلك في الملعب الرياضي بجوار مدرسة مصطفى كامل بزهرة العاصمة الإدارية، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، وجهاز مدينة بدر، ومجلس أمناء زهرة العاصمة، والتي تستمر خلال شهور الصيف، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة.

وتضمنت الفعاليات التي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا من الأطفال وذويهم مجموعة متنوعة من ورش الفنون التشكيلية قدمها فنانو المركز منها ورشة "خروف العيد بالكوباية" إعادة تدوير، "كارت العيد" تشكيل بالورق، "سمكة مجسمة" أورجامي، تلوين الجبس وتلوين بوستر القدس عربية، ورش إكسسوار للأطفال".

كما تم تقديم عروض "الأراجوز" المحبب للأطفال للفنانة جيهان محمد والفنان أحمد جابر، وعروض فرقة "بنات وبس" الاستعراضية بقيادة الفنان عبد الرحمن أوسكار، وعرض فرقة "كروكي" لعرائس الماريونت بقيادة الفنان خالد الخريبي، وعرض المهرج لمجموعة من فناني المركز من الشباب.

واختتمت الفعاليات بعروض "فرقة النيل للآلات الشعبية" التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، والتي قدمت فقرات العزف على الآلات الشعبية، وفقرة التنورة.

كما تضمنت الفعاليات تكريم مجلس أمناء مدينة بدر، لعدد من الطلاب الأوائل في الشهادة الإعدادية من أبناء زهرة العاصمة.



