الصحة الفلسطينية: 30 شهيدا و105 مصابين حصيلة مجازر الاحتلال بقطاع غزة خلال 24 ساعة

أعلنت الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتكاب الاحتلال 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 30 شهيدا و105 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما أفادت به فضائية "القاهرة الإخبارية".

وفي السياق ذاته، قال يوسف أبو كويك مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" خان يونس، إن الطيران الإسرائيلي أغار على دراجة هوائية، كان يستقلها أحد المواطنين بالقرب من منطقة الميناء غرب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاده وإصابة اثنين آخرين بجراح، نقل على إثرها إلى المشفى، إضافة استمرار التوغل البري في المنطقة الجنوبية الشرقية من المحافظة، وتحديدًا جنوب حي الزيتون، حيث أطلقت المدفعية الإسرائيلية عددا من قذائفها صوب منازل المواطنين وأراض زراعية في تلك المنطقة.

وأضاف أبو كويك، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مدينة رفح الفلسطينية التي تعيش على وقع العملية البرية منذ أكثر من شهر، فهي تشهد هدوءًا حذرًا في المناطق الغربية بعد ليلة عصيبة عاشها النازحون في المناطق الشمالية الغربية من المدينة، وبعد تقدم الآليات الإسرائيلية صوب ما يعرف بدوار العلم في المنطقة الغربية من المدينة، حيث شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة من الغارات المحيطة بهذه المنطقة، إضافة إلى أن الآليات المتمركزة في منطقة العزبة غرب المدينة هي الأخرى أطلقت عددًا من قذائفها صوب أهداف متفرقة في المنطقة.

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ251 يومًا على التوالي حربه التدميرية والهمجية على قطاع غزة، مُرتكبًا أبشع الجرائم وأفظع المجازر، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.