محكمة الاتحاد الأوروبي تغرم المجر 200 مليون يورو لانتهاكها قواعد اللاجئين

قضت محكمة العدل الأوروبية بتغريم المجر 200 مليون يورو بسبب انتهاكات تتعلق بالقواعد الأوروبية بشأن استقبال المهاجرين.

وقالت محكمة الاتحاد الأوروبي، إن هذا يعد انتهاكًا غير مسبوق و"خطيرًا للغاية" للقانون الأوروبي، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وأوضحت: "محكمة العدل الأوروبية تحكم على المجر بغرامة قدرها 200 مليون يورو وعقوبات قدرها مليون يورو يوميا عن كل يوم تأخير".

وأضافت المحكمة أن المجر تنتهك وحدة الاتحاد الأوروبي لأنها لا تسمح للاجئين بالبقاء في البلاد حتى يتم توضيح وضعهم القانوني.

وفي ديسمبر الماضي، رفضت بودابست قواعد سياسة الهجرة الجديدة للاتحاد الأوروبي، وقالت السلطات المجرية إنها لن تسمح للأشخاص بإخبارهم بمن يسمح لهم بدخول البلاد.