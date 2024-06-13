وزير الدفاع الأمريكي: الأرجنتين عضو جديد في مجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الخميس 13 يونيو 2024 أن الأرجنتين انضمت إلى فريق الاتصال المعني بتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قبل بدء اجتماع المجموعة في بروكسل: "يسعدني أن أرحب بالأرجنتين كعضو جديد"، بحسب ما أوردته وكالة نوفوتسي الروسية.

وأشار أوستن أيضًا إلى أن دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" زودت أوكرانيا بأسلحة بقيمة 98 مليار دولار منذ عام 2022.

وخلال اجتماع للمجموعة في شهر مايو، قال أوستن إن الولايات المتحدة ستزود كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية "أسبوعًا بعد أسبوع".