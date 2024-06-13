حياة كريمة بالمنوفية: نساعد طلاب الثانوية العامة على تخطي توتر الامتحانات

قالت الدكتورة أمل غنيم، منسق حياة كريمة بمحافظة المنوفية، إن حياة كريمة تقدم مبادرة "تقدر في 10 أيام" للعام الثاني على التوالي، لمساعدة طلاب الثانوية العامة على تخطي التوتر الناجم عن الامتحانات.

وأضافت "غنيم"، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أنه في العام الماضي استهدفت المبادرة على المكون الأكاديمي فقط من الخبرة السابقة والتجربة، وتمت إضافة المكون النفسي أو الدعم النفسي المقدم للطلاب هذا العام.

وتابعت: "قدمنا للطلاب مبادرة تقدر في 10 أيام، تتمثل في مراجعة لمنهج الثانوية العامة في 10 أيام لكل المنهج، والشكل الأكاديمي تواجد في قناة المؤسسة، من خلال عمل محاضرات أونلاين في المراجعة، والنزول للمدارس بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم ومديري الإدارات، كما جرى توفير بي دي إف للطالب الذي لم يستطع القدوم ونشرها في كل جروبات المدارس".

وواصلت: "المكون النفسي جاء من محاضرات أونلاين سواء للطلاب أو أولياء الأمور، حتى لا يتم الضغط على أعصاب الطالب، من خلال دعمهم وتطوير فكرهم".