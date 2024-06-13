التشكيلية ياسمين جمال: عدم الالتزام بـ"تيمة" محددة جعلت العملية الإبداعية أكثر تحررًا

شاركت الفنانة التشكيلية ياسمين جمال، فى الدورة الـ44 للمعرض العام، بعمل فنى بعنوان "استهداف"، معربة عن سعادتها بالمشاركة ، حيث تأتي هذه الدورة خارج سياق التصنيف الفني الأكاديمي للأعمال الفنية .

وقالت ياسمين جمال فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إن أهم ما يميز المعرض العام فى دورته الجديدة أنه ينطلق دون “تيمة” محددة للمعرض إذ أن العملية الإبداعية هي خاصة بكل فنان، وتعطى ذلك الفرصة للتحرر الفنى والإبداع.

وعن العمل المشارك فى المعرض، علقت التشكيلية ياسمين جمال: عملي بعنوان “استهداف” ويدور حول التأثير السلبي للكلام السيء والتنمر بأشكاله المختلفة على الإنسان وكيف انه قد يؤثر عليه بشكل كبير لدرجة تعرقله و تجعله مسجون خلف هذه الكلمات او التصرفات غير لائقة فتؤثر على ملامحه فتصبح باهتة حزينة إذا استسلم لها ولكن عليه أن يقف ويحمي حدوده ولا يسمح لهذا الهراء ان يتحكم فى حياته او يقوده لمستنقع من الأفكار السيئة والتي بدورها تعطله عن عيش حياته بحرية كما خلقنا الله أحرار".

ياسمين جمال تكشف تفاصيل عملها الفني

وأضافت: " واستخدمت مجموعة من العناصر لتكون رموز كل منها له دلالة معينة تخدم الفكرة فاستخدام اللون الأحمر للتعبير عن الخطر الذي يتعرض له الإنسان اذا وقع فريسة تحت ايدي المتنمر والسلك الشائك للتأكيد على أنه لابد لكل انسان ان يحمي حدوده ولا يسمح لأحد ان يتخطاها والحمامة رمز لاحتياجنا للعيش في سلام نفسي بعيدا عن مكدرات الحياة والجناحين للتعبير على أننا لابد لنا ان نعيش حياتنا بحرية ونحن متحكمين كليا فى حياتنا".

وتابعت ياسمين جمال: " فعندما نقوم بذلك ستزهر حياتنا بعد الانطفاء ونبدأ في التعافي والاستشفاء داخليا أولا والذي بدوره يؤثر على سلوكنا مع الوقت ونصبح ممسكين بزمام أمورنا في النهاية غير آبهين بأي متنمر ضاربين بتعليقاته السلبية عرض الحائط ".

وكانت قد افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، مساء الاثنين الماضي، فعاليات الدورة 44 للمعرض العام، والتي ينظمها قطاع الفنون التشكيلية، وشهدت الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة على مسرح النافورة، بساحة دار الأوبرا المصرية، بحضور السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة، والشيخ الفنان راشد بن خليفة آل خليفة رئيس المجلس الوطني للفنون بمملكة البحرين، ضيف شرف هذه الدورة، والفنان سامح إسماعيل القيم الفني للمعرض.

وتشهد هذه الدورة من المعرض مشاركة 300 فنان، وتمتد عروض الأعمال الفنية للمرة الأولى، لتشمل 6 قاعات عرض هي: "الباب، صلاح طاهر، قصر الفنون، مركز الهناجر للفنون، نهضة مصر، إيزيس"، وتستمر فعاليات المعرض حتى 31 يوليو المقبل، ويتخللها العديد من الأنشطة والندوات والفعاليات التي أُعدت واختيرت للبرنامج الثقافي المصاحب.