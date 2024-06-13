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الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحرير 23 مخالفة تموينية للمخابز البلدية بملوي جنوب المنيا

رئيس مدينة ملوي يقود
رئيس مدينة ملوي يقود حملة تموينية
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قـاد  تاج جلال ابوسداح، رئيس مركز ومدينة ملوى، حملة تموينية مفاجئة، اليوم الخميس، على المخابز البلدية بنطاق أحياء مدينة ملوى، وبرفقته أيمن إسماعيل مدير مكتب تموين المدينة ومحمد حسن مدير التفتيش المالى والإدارى وعدد من الجهات المعنية.

وأسفرت الحملة عن تحرير ( ٢٣ ) مخالفة تموينية، تنوعت مابين « عدم اعطاء بون ـ نقص وزن ـ غير مطابق للمواصفات ـ عدم الإعلان ـ عدم نظافة »، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد " تــاج ابوسداح " أنه سيتم تنفيذ تلك الحملات تباعا وبصفة مستمرة، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بكافة قرى المركز والمدينة للتأكد من انضباط أصحاب المخابز بجودة رغيف الخبز.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بمواصلة التفتيش وإحكام الرقابة بالمخابز البلدية ومنع التلاعب بالأسعار والتصدى لأى ممارسات احتكارية ضد المواطنين.

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أجازه عيد الاضحى المبارك اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المخابز البلدية المنيا تاج جلال ابو سداح رئيس مدينة ملوي مدينة ملوي