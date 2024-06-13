محافظ قنا يستقبل وفد مطرانية دشنا لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك

استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، صباح اليوم الخميس بمكتبه، وفد مطرانية الأقباط الأرثوذكس بدشنا، برئاسة نيافة الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك، رافقه القمص بولس مترى وكيل مطرانية دشنا، والقمص مكاري كاهن كنيسة مارجرجس بهجورة، وممدوح أندراوس مدير العلاقات العامة بمطرانية دشنا.

رحب محافظ قنا بالوفد الكنائسي، مؤكدًا اعتزازه وتقديره للروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري، وروحه السمحة التي تميزه عن غيره من الشعوب، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها السياسية وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

مشيرا إلى أهمية دور الكنيسة في دعم خطط المحافظة وحرصها على تحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن دورها في توعية المواطنين، مؤكدا أنه «ليس بجديد على أبناء الوطن الواحد تبادل التهنئة في كافة المناسبات والأعياد»، مشيداً بالتماسك والتلاحم الكبير الذي يجمع بين نسيج الأمة.

ومن جانبهم قدم نيافة المطران تكلا خالص التهنئة بعيد الأضحى المبارك لمحافظ قنا وشركاء الوطن من أبناء المحافظة العريقة مسلمين ومسيحيين باعتبارهم شعبا واحدا في وطن ومصير واحد، مشيرين إلى أن محافظة قنا تتأصل فيها أرقى معاني التماسك والتآلف بين جميع أبنائها وهو الذي يظهر جلياً في الأعياد الدينية والوطنية كما تجسده روح التماسك والترابط عند مواجهة التحديات.