جميل عفيفي: الرئيس له الأثر الأكبر في تغيير رؤية الغرب للحرب على غزة

علّق الكاتب الصحفي جميل عفيفي، مدير تحرير الأهرام، على لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نائب رئيس غينيا الاستوائية.

وقال عفيفي، في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، إن الرئيس السيسي ينقل الصورة الحقيقية التي تحدث على الأرض في قطاع غزة إلى كل دول العالم على المستوى القاري والإقليمي والدولي أيضًا.

وأضاف أنه منذ أحداث 7 أكتوبر الرئيس السيسي، حضر أكثر من مؤتمر ويتحدث عن القضية الفلسطينية وما يحدث في قطاع غزة، وأنه يجب على الفور وقف العمليات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

كما أشار إلى أن الرئيس يؤكد دائمًا على عدم حصار الشعب الفلسطيني، وطالب الاحتلال بعدم استخدام سياسة التجويع ضد الشعب الفلسطيني بمنع دخول المساعدات الإنسانية خلال الفترة الماضية.

وأكد أن دور مصر والرئيس السيسي كان له أكبر الأثر في تغيير وجهة النظر الغربية لأغلب دول العالم تجاه ما يحدث في قطاع غزة.