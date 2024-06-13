محافظ بني سويف يتلقى التهاني بعيد الأضحى من قيادات وممثلي الطوائف والمذاهب الكنسية

استقبل الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، وفدًا من قيادات وممثلي الطوائف الكنسية لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ

وضم الوفد الكنسي: نيافة الحبر الجليل الأنبا "غبريال" أسقف بني سويف، نيافة الحبر الجليل الأنبا "إسطفانوس" أسقف ببا، نيافة القمص باسيليوس"دير الأنبا بولا"، نيافة القمص"فام الأنطونى"دير الأنبا أنطونيوس"بمركز ناصر، القمص ذوسيما دير العذراء مريم قرية الحمام مركز ناصر، ومن الكاثوليك: القمص بولس فهمي وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك، ومن الطائفة الإنجيلية :القساوسة (مجدي نجيب ، سميح زاخر ،نادر رزق)، الشيخ إسكندر صابر ، الشيخ فيليب، كرم الله، ورامي وجيه.

وقدم قيادات وممثلو الطوائف والمذاهب الكنسية التهنئة للمحافظ د. محمد هاني غنيم وكل قيادات وأبناء بني سويف بهذه المناسبة، معربين عن تمنياتهم بأن يحفظ الله الشعب المصري العظيم العزيزة وأن يديم علي على وطننا نعم الأمن والرخاء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

من جانبه عبر محافظ بني سويف عن شكره للقيادات الكنسية بمختلف طوائفها، وتقديره لهذه الزيارة الكريمة واللفتة الطيبة التي تجسد بشكل أصالة وتماسك الشعب المصري، وأن أعيادنا ومناسباتنا واحدة، وعلى قلب رجل واحد خلف قيادتنا السياسية لحفظ أمن واستقرار مصر، ومواصلة جهود التنمية في مختلف القطاعات والمجالات.

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