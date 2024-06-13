رئيس بني مزار يشكل غرفة عمليات للتعامل مع أي طوارئ

أعلن اللواء أركان حرب احمد السايس، رئيس مركز ومدينة بنى مزار، خلال الاجتماع الذى عقده، اليوم الخميس، برفع درجة الاستعداد القصوى بالمدينة والقرى والمرافق والإدارات الخدمية استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وجه رئيس مدينة بني مزار، بضرورة التواجد الميداني لجميع القيادات التنفيذية للتعامل مع ما قد يطرأ من أحداث خلال فترة عيد الأضحى المبارك، والتعامل الفوري وسرعة الاستجابة لمشكلات المواطنين، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بمجلس المدينة وكافة الجهات المعنية داخل نطاق المركز.

وأكد السايس، ضرورة فتح المجزر الحكومى للمواطنين الراغبين في ذبح الأضحية في المدينة أو القرى لخدمة جميع الأهالي، وتكليف الإدارات المعنية بالمرور المستمر على المجزر، للتأكد من الجاهزية الكاملة مع تنظيم دخول الأضاحي والالتزام بالضوابط والإجراءات، حفاظًا على البيئة وعلي سلامة وجودة اللحوم حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مع ضرورة الإلتزام بذبح الأضاحي في الأماكن المخصصة لها، وحظر الذبح بنهر الطرق والشوارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مع الاهتمام بنظافة أماكن الذبح واتخاذ إجراءات التخلص الآمن من مخلفات الذبائح.

وأشار السايس إلي ضرورة التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية للمتابعة الدقيقة واليقظة التامة، خلال أجازة العيد للتصدي بكل حزم تجاه القيام بأية أعمال بناء جديدة بالمخالفة للقانون والإزالة الفورية في المهد، والمرور اليومي طوال أيام عيد الأضحي، لرصد أية حالات للتعدي على الأراضي الزراعية بالتبوير أو البناء وإزالة المخالفات فور وقوعها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أصدر رئيس مدينة بني مزار، قرارًا بتشكيل غرفة عمليات رئيسية وفرعية بالمدينة والقرى، لمتابعة انتظام العمل على مدار اليوم لرصد شكاوى المواطنين والتفاعل معها.

ووجه بمتابعة مواقف السيارات لعدم استغلال المواطنين، مشدداً على أهمية متابعة انتظام حركة وخطوط سير المركبات، وفقاً لتعريفة النقل المعتمدة داخل المركز وخارجه أيضا مطالبًا بالتنبيه على رؤساء الأحياء والقرى بتكثيف حملات النظافة العامة للشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات، ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول للحفاظ على صحة المواطنين وخاصة في المناطق المحيطة بدور العبادة والشوارع المؤدية إليها، مع الالتزام بالهوية البصرية والشكل الجمالي والحضاري للمركز.

وكلف اللواء السايس بتشكيل مجموعات عمل لمتابعة عمل المرافق الخدمية بالمركز من مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية وتكثيف تواجد الأطباء والممرضين بأقسام الطوارئ على مدار الساعة لاستقبال أية حالات مرضية والتعامل معها بشكل فوري .

وطالب النواب ورؤساء الأحياء والقرى بالتأكد من جاهزية الساحات والمساجد لصلاة عيد الأضحى المبارك وتهيئة الطرق المؤدية اليها، والعمل على رفع كفاءة الإنارة في كافة الشوارع والطرق المؤدية والمناطق المحيطة بها، والتشديد على إجراءات الصيانة اللازمة لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع، ومنع وجود أى وصلات مكشوفة حفاظاً على الأرواح، مع التنبيه على نظافة أعمدة الإنارة وشكلها الجمالي وإزالة الأتربة عنها وصيانتها.

كما وجه رئيس مدينة بني مزار بإستمرار عمل منافذ البيع السلع الأساسية بالمركز بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة في القرى الأكثر احتياجا والوصول إلى المواطنين البسطاء لسد احتياجاتهم بأسعار مخفضة، مؤكدًا بمتابعة توفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك بالكميات والأسعار المناسبة ، مع التأكيد على استمرار فتح المعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الغذائية بكل المركز، والتزام التجار بتوفير السلع بجودة عالية وسعر مناسب، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، إضافة الى التعاون مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص لتلبية احتياجات المواطنين.

وشدد رئيس مدينة بني مزار على تكثيف الحملات التفتيشية لإدارات التموين والطب البيطري والصحة على الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم للتأكد من عرض أغذية صالحة للاستهلاك الآدمي وخالية من أي مسببات مرضية حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وكذا محطات الوقود لضبط أي مخالفات.واستمرار تلك الحملات التفتيش خلال ايام العيد وعقب إنتهاء الأجازة المقررة.

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