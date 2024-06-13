انطلاق ماراثون الدراجات بالمنيا احتفالا باليوم العالمي

اطلق الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة شارة البدء لانطلاق ماراثون الدراجات الهوائية عبر الفيديو كونفرس بمشاركة جميع محافظات الجمهورية صباح اليوم الخميس ١٣ يونيو فى الاحتفال باليوم العالمى للدراجات والذى أنظمة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.

وشارك عدد من لاعبين وممارسين الدراجات من فريق دراجو المنيا بإدارة شباب ملوى بالتعاون مع الاتحاد المصرى للدرجات وبمشاركة عدد كبير من أعضاء الهيئات الشبابية والرياضية وقد وصل عدد المشاركين إلى ٢٥٠ مشارك من الشباب والطلائع، وذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم مدير إدارة شباب ملوى والعاملين بالإدارة ومراكز شباب ناصر ملوى ،اتقا ،ديروط ام نخله، دروه ، الروضة، قلندول، العرين البحرى.

وانطلق الماراثون من أمام مركز شباب ناصر ملوى حتى مدخل ملوى ، وقدم الدكتور مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا الشكر للمشاركين وحثهم علي المشاركة في أنشطة الهيئات الشبابية والرياضية علي مستوي المحافظة، وقضاء إجازة العيد داخل الهيئات لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية وكذلك أماكن الترفيه وحمامات السباحة.

يأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ،واشراف وكلاء المديرية للرياضة والشباب ومتابعة تنفيذ مدير إدارة التنمية الرياضية بالمنيا ومدير إدارة شباب ملوى.

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