محافظ القليوبية يعتمد تنسيق قبول الصف الأول الثانوي بمجموع 230 درجة

اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام على مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسي 2023 / 2024.

وجرى تحديد مجموع 230 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام للطلاب الحاصلين على الاعدادية من مدرسة خاصة او مدرسة رسمي لغات ويرغبون التقدم لمدارس ثانوية رسمية يتم قبولهم وفق شروط التنسيق ومحل سكنهم، ويستثنى الطالب الحاصل على مجموع 277 درجة فاكثر من التوزيع الجغرافي.

وأكد المحافظ، على أن القيادة السياسية والدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية خاصة في ظل الجهود المبذولة لبناء المواطن وتعظيم دور المدرسة، مطالبًا كافة العاملين بالمنظومة التعليمية من معلمين وطلاب ببذل المزيد من الجهد والتفوق لتحقيق أعلى النتائج.

كما وجه المحافظ، وكيل الوزارة بضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة وضمان سير عملية التنسيق بكل شفافية وعدالة، مشددًا على أهمية تيسير الإجراءات أمام أولياء الأمور والطلاب لضمان تسجيلهم بسهولة وسرعة، مع توفير كافة المعلومات المطلوبة للطلاب وأولياء الأمور حول عملية التنسيق مؤكداً على أهمية مراعاة جودة التعليم والاهتمام بتوزيع الطلاب بشكل متوازن بين المدارس.

من جانبها، اشارت سماح ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، ان عدد فصول الصف الاول الثانوي المتاحة بالمدارس الرسمية للعام الدراسي الجديد هى 770 فصل على مستوي المحافظة )، لافتة إلى أن عدد الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 /2024 بلغ 89897 طالباً وطالبة.