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الخميس 13 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وفد وزارة العمل يبحث سبل تنفيذ مذكرة تفاهم بشأن تشغيل العمالة المصرية بقبرص

الوفد المصري المشارك
الوفد المصري المشارك بمؤتمر العمل الدولي بجنيف
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التقى وفد وزارة العمل مع نظيره القبرصي، على هامش أعمال الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا  في جنيف، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاته، حيث تناول اللقاء بحث سبل تفعيل التعاون، ونقل الأيدي العاملة المصرية للعمل بدولة قبرص خلال الفترة المقبلة.

واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة، بشأن مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية قبرص بشأن تشغيل العمالة المصرية في قبرص، وذلك من خلال سرعة تشكيل "اللجنة المشتركة"، وتنظيم لقاءات ثنائية  لتحديد آليات التنفيذ، والتعرف على احتياجات الجانب القبرصي من العمالة الوطنية المدربة.

 جدير بالذكر أن سامح شكرى وزير الخارجية المصري، قام مع نظيره القبرصي "كونستانتينوس كومبوس" بتوقيع مذكرة تفاهم خلال الأسبوع الماضي، وذلك في القاهرة، في ضوء جهود الحكومة المصرية للحد من الهجرة غير الشرعية، وفتح سوق عمل جديد للعمالة الوطنية بالخارج، وتستهدف مذكرة التفاهم تشغيل 1000 عامل مصري في قبرص خلال السنة التجريبية الأولى. 

شارك في اللقاء من الجانب المصري إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل، ود. رشا عبدالباسط، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير، ومن الجانب القبرصي  ناتاليا أندريو، رئيسة إدارة الشؤون الأوروبية والدولية بوزارة العمل والتأمينات الاجتماعية، وفي قبرص ممثل بعثة قبرص الدائمة لدي الأمم المتحدة.

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