مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس والشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى

تقدَّم فضيلة الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، والأمَّتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 1445هجريًّا، أعاده الله تعالى علينا جميعًا بالخير واليُمن والسلام والبركات.

وقال مفتي الجمهورية -في بيانٍ له اليوم- إننا في هذه الأيام المباركة، نتشارك جميعًا فرحةَ عيد الأضحى المبارك، ونشهد التلاحم الوطني وروح المحبة والتآخي التي تميِّز الشعب المصريَّ العظيم الذي هو في رباط إلى يوم الدين.

وتوجَّه فضيلة المفتي بالدعاء للمولى عزَّ وجلَّ بأن يُعيد علينا هذه الأيام المباركة بالرحمة والمغفرة، وأن يجعلنا من عُتقائه من النار في يوم عرفة، وأن تَعُمَّ الأعياد والمحبة والخير والاستقرار مصرنا الحبيبة والمنطقة العربية والإسلامية، وننعم جميعًا بالخير والرخاء والاستقرار.