جوتيريش يؤكد التزامه بإيصال المساعدات لسكان غزة رغم التحديات والعراقيل

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، التزامه الشديد بإيصال المساعدات الإنسانية لسكان غزة رغم العراقيل والتزام الأمم المتحدة الراسخ تجاه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئى فلسطين "الأونروا"، حيث تشكل الأونروا العمود الفقرى لهذا الدعم، جاء ذلك قبيل توجهه إلى روما لحضور قمة مجموعة الدول السبع الكبرى.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار الأمين العام إلى أنه لا يزال من الصعب للغاية دعم السكان الذين يتعرضون لإطلاق النار وفي ظل وجود العديد من القيود على دخول الإمدادات الضرورية للمساعدات الإنسانية، وخاصة في خضم حملة التضليل طويلة الأمد لتشويه سمعة الوكالة الأممية "الأونروا".

وأكد الأمين العام على النطاق الهائل للدمار والموت الناجم عن تواصل الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة والضفة الغربية خلال الأشهر الثمانية الماضية. وقال "لقد شهدنا... مستوى فريدا من الدمار... ومستوى فريدا من الضحايا في صفوف الفلسطينيين، خلال هذه الأشهر من الحرب، لم يسبق له مثيل في أي موقف آخر عشته بوصفي أمينا عاما للأمم المتحدة".