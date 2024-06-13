«الأرصاد»: اليوم بداية الموجة الحارة.. والعظمى على القاهرة السبت 43 درجة

قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد موجة شديدة الحرارة بدأت بارتفاع تدريجي يوم الثلاثاء الماضي.

وأضاف «القياتي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس: «اليوم تحديدا هو بداية الموجة الحارة، وستستمر لمدة 72 ساعة حتى يوم السبت، وستسجل البلاد فيها أعلى قيم الحرارة».

وأوضح عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى ستكون في حدود 40 درجة مئوية خلال ساعات النهار، ومن المفترض أن تكون أعلى من اليوم غدا الجمعة بمعدل درجة إلى درجتين، والعظمى على القاهرة الكبرى يوم السبت ستكون 43 درجة مئوية».