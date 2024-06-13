جامعة عين شمس الأولى محلياً و201 عالمياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لتصنيف "THE impact ranking"

حققت جامعة عين شمس المركز الأول محلياً والسابع أفريقيا والـ٢٠١ عالميا في تصنيف THE impact ranking الخاص بتصنيف أداء جامعات العالم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .

جاءت نتائج جامعة عين شمس نتيجة التنسيق بين فريق التصنيف الدولى تحت إدارة أحمد البنا مدير إدارة التصنيف الدولي ومركز التميز للاستدامة بإدارة أحمد العوضى مدير مركز التميز للاستدامة وذلك بالتعاون مع جميع قطاعات وإدارات الجامعة لعرض إنجازات جامعة عين شمس فى خدمة مختلف أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة السبعة عشر ، وقد تمكنت الجامعة من تحقيق ترتيب فى كل أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.