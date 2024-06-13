جيش الاحتلال الإسرائيلي: إنذار الطائرات بدون طيار في كريات شمونة "كاذب"

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس 13 يونيو 2024 إن صفارات الإنذار المشتبه بها لتسلل طائرات بدون طيار، والتي انطلقت في كريات شمونة والمجتمعات المجاورة قبل فترة قصيرة تم تحديدها على أنها إنذارات كاذبة، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتصاعدت الاشتباكات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي، وحزب الله المتمركز في جنوب لبنان، في الآونة الأخيرة، وأطلق الأخير 190 صاروخا صباح أمس الأربعاء واستهدف مدينة طبريا لأول مرة منذ اندلاع الحرب بين الجانبين في الثامن من أكتوبر الماضي.

وبدأت الاشتباكات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله بعد 24 ساعة من إطلاق فصائل المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 1200 إسرائيلي وأسر 250 آخرين.