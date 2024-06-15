بالونات ومسرح عرائس ودي جي.. هكذا يحتفل أهالي دمياط بعيد الأضحى المبارك

تشهد محافظة دمياط، طقوسا مميزة في عيد الأضحى في دمياط بعد ذبح الأضاحي وإحياء سنة التكبير حيث يزداد إقبال الأهالي على مدينتي رأس البر ودمياط الجديدة لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تنتشر الطفاطف والأتوبيسات الطابقين كنوع من النزهة في شوارع مدينة رأس البر.

وضع كميات كبيرة من البالون في سماء دمياط الجديدة ورأس البر

كما يتم وضع كميات كبيرة من البالونات في سماء المدينتين للتوزيع على الأطفال والشباب والفتيات في مدينة دمياط الجديدة ومدينة رأس البر.

كما يتم تنفيذ احتفاليات صباحية ومسائية في حديقة بنت الشاطئ في ميدان الساعة لدمياط حيث انها نزهة تناسب كافة الفئات والطبقات بأسعار في متناول الجميع حيث ان تذكرة الدخول جنيهان فقط.

الحديقة بها متنزهات ومسرح عرائس وأماكن لالتقاط الصور التذكارية ومطاعم وكافيهات وتمثال عائشة عبد الرحمن .

كما تنظم مديرية الشباب والرياضة في محافظة دمياط احتفالات ومسرح عرائس في الأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى المحافظة ويزداد اقبال الأطفال عليها من كافة الأعمار طوال أيام العيد .

كما يتم وضع سماعات ودي جي على الكافيهات في الشواطئ في مدينة راس البر ومدينة دمياط الجديدة لتنفيذ احتفالات فنية ومهرجانات المصطافين والوافدين من كافة المحافظات خلال فترة اجازة عيد الاضحى.

الاستعدادات للعيد

يعد عيد الأضحى المبارك من أهم الأعياد الدينية التي يحتفل بها المسلمون في جميع أنحاء العالم، وتتنوع طقوس الاحتفال به بين المحافظات، وبشكل عام، تتشابه هذه الطقوس في روحها الأساسية، ولكن تختلف في بعض التفاصيل والعادات المحلية، فيبدأ الاستعداد لعيد الأضحى قبل العيد بأيام، حيث يتوجه المواطنون إلى الأسواق لشراء الأضاحي، سواء كانت خرافًا أو ماعزًا أو أبقارًا، وتحظى أسواق بيع المواشي بحركة نشطة في هذه الفترة، وتعمل الأسر على تنظيف وتزيين منازلها استعدادًا لاستقبال العيد، مما يضفي جوًا من البهجة والاحتفال.

طقوس يوم عيد الأضحى المبارك

يبدأ يوم عيد الأضحى المبارك بصلاة العيد في الساحات والمساجد الكبرى، حيث يتجمع المسلمون لأداء الصلاة في جو من الفرح والتكافل، وبعد الصلاة، يقوم المسلمون بذبح الأضاحي اتباعًا لسنة النبي إبراهيم عليه السلام، ويتم توزيع جزء من اللحم على الفقراء والمحتاجين، وجزء آخر للأقارب والجيران، ويحتفظون بالجزء المتبقي للاستهلاك الشخصي.

الأطعمة التقليدية

وتشمل طقوس عيد الأضحى المبارك، تحضير الأطعمة التقليدية الخاصة بالمناسبة، مثل الفتة واللحوم المشوية والمقلية، تختلف طريقة تحضير الأطعمة وتقديمها بين المحافظات، حيث تضيف كل منطقة لمساتها الخاصة.

الزيارات العائلية

وتعتبر الزيارات العائلية جزءًا أساسيًا من طقوس العيد، حيث يتبادل الأهل والأصدقاء الزيارات لتهنئة بعضهم البعض وتبادل الهدايا والحلويات، وتتميز بعض المحافظات بعادات وتقاليد خاصة بها خلال عيد الأضحى المبارك، مثل إقامة الاحتفالات الشعبية، وإعداد الولائم الجماعية، وتنظيم الألعاب والأنشطة الترفيهية للأطفال، ويعزز عيد الأضحى المبارك روح التكافل الاجتماعي، حيث يحرص العديد من الأفراد والجمعيات الخيرية على توزيع اللحوم والملابس والمساعدات المادية على المحتاجين والأسر الفقيرة.