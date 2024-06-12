«المركزي»: ارتفاع ودائع العملاء بالبنوك إلى 10,6 تريليون جنيه بنهاية فبراير

الأربعاء 12/يونيو/2024 - 08:04 م

كشف البنك المركزي المصري في النشرة الاحصائية الدورية عن ارتفاع إجمالي الودائع بالبنوك بخلاف البنك المركزي لتسجل 10.617 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2024، مقابل 10.300 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024.

وأضافت النشرة أن الودائع انقسمت إلى ودائع حكومية وسجلت 2.527 تريليون جنيه ، وودائع غير حكومية وسجلت 8.089 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2024.

وانقسمت الودائع الحكومية إلى ودائع بالعملة المحلية وسجلت 2.023 تريليون جنيه، و 504.349 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.

وانقسمت الودائع غير الحكومية إلى 6.492 تريليون جنيه بالعملة المحلية و 1.597 تريليون جنيه بالعملات الأجنبية.

وارتفعت أصول القطاع المصرفي إلى 15.429 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2024، مقابل 14.2 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة 1.2 تريليون جنيه خلال شهرين.

وأظهرت النشرة الإحصائية، ارتفاع احتياطيات البنوك إلى 628.3 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي، مقابل 476.4 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.

وارتفعت مخصصات البنوك إلى 356.5 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي، مقابل 346.9 مليار جنيه بنهاية 2023.