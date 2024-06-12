القاهرة الإخبارية: الاحتلال دمر 90% من الأحياء السكنية شمال رفح الفلسطينية

قال يوسف أبو كريك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ الاحتلال الإسرائيلي تعمق بعملياته العسكرية خلال الساعات الأخيرة داخل مدينة رفح الفلسطينية، لافتا إلى أنّ ما جرى في هذه الساعات يُمهد لعمليات عسكرية ذات نطاق جغرافي متسع أكثر، لاسيما مع إعلان الجيش الإسرائيلي نواياه بتنفيذ عملية في منطقة دوار العلم أقصى الشمال الغربي من مدينة رفح الفلسطينية.

واضاف خلال رسالة على الهواء عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أنّ ما يجري في مناطق رفح هي عمليات تدمير لمربعات سكينة يقوم بها الجيش سواء من خلال القصف الجوي المدفعي المستمر على مدار الساعة أو ما تقوم به وحدات الهندسة الإسرائيلية من تفجيرات ميدانية.

وتابع، أنّ ما حدث في مخيم الشابورة في رفح، هو أنّ الاحتلال دمر عددا من المنازل وتحديدا في محيط مشفى الكويت، كما أن هناك تمركز للآليات العسكرية الإسرائيلية واستهداف نحو منطقة خربة العدس شمال رفح.

وأردف: «ما يجري هو استمرار لعمليات الهدم الذي أشار إليه قبل قليل مركز الإعلام الحكومي بغزة في بيان صحفي، والاحتلال دمر 90% من الأحياء السكنية في المناطق الشرقية في مدنية رفح الفلسطينية».

