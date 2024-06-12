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الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

مزادات عالمية| دار كريستيز تعرض صقر برونزى مصرى للبيع بـ 350 ألف إسترلينى

دار كريستيز للمزادات
دار كريستيز للمزادات العالمية
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يحرص موقع "البوابة نيوز" على نشر لقرائه ومتابعيه حركة المزادات العالمية، حيث أعلنت دار كريستيز للمزادات، عن بيع تمثال صقر برونزي مصري يعود تاريخه للفترة البطلمية، 664-30 قبل الميلاد، ويبلغ ارتفاع التمثال (31.1 سم)، بمبلغ تقديرى يتراوح ما بين 250 إلى 350 ألف جنيه إسترلينى، بمزاد التحف القديمة المقرر إقامته في لندن يوليو المقبل.

ونشرت دار كريستيز للمزادات العالمية مواصفات التمثال: “ عبارة عن طائر مجوفً ومخالبه منتشرة وأجنحته المغلقة تتقاطع مع ذيله الطويل، تم قطع تفاصيل الريش وتم تصميم الرأس بشكل طبيعي مع حواجب مضلعة وعينين محدبتين محاطتين بأغطية محددة وغطاء مدبب”.

وتابعت: “علامات الوجه المميزة غائرة، والمنقار معقوف بشكل حاد، توجد فتحة في الجانب السفلي لإدخال المومياء أو النذر المفقود ، والتي من المفترض أنها كانت مختومة بالجص”.

صقر برونزى مصر من العصر البطلمى
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