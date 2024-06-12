مسئول سعودي يؤكد أهمية برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين في العناية بالمسلمين

أكد وكيل وزارة الشئون الاسلامية السعودية عواد العنزي أهمية برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لما يحققه من تواصل مع المسلمين والعناية بهم وهو أيضا امتداد للجسور.

وقال العنزي، في تصريح لقناة "الاخبارية " السعودية اليوم الأربعاء، إن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين هو برنامج نوعي تتشرف وزارة الشئون الاسلامية والدعوة والارشاد السعودية بتنفيذه بعد صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين بالعدد المتاح كل عام، موضحا أن هذا البرنامج يهدف الى تقديم خدمة الحج الى الحجاج الضعاف عبر منظومة من الخدمات المتكاملة تبين مدى عناية المملكة بضيوف الرحمن.

وأضاف أن هذا البرنامج تعمل عليه الجهات المعنية لانجاحه، وهو يقترب من 30 عاما، ويقدم هذه الخدمة، وكل عام يقدم البرنامج صورة مشرقة لنجاحات المملكة في جانب خدمة ضيوف الرحمن.

وأكد أن هذا البرنامج له أهمية كبرى، حيث يمثل حقيقة التواصل بين السعودية والمسلمين عبر آداء فريضة الحج، وأيضا يمثل العناية الكريمة من القيادة السعودية بالمتابعة الحثيثة للشئون الاسلامية والعناية بالمسلمين والتواصل معهم.

ولفت الى أن هذا البرنمج يقدم ضيافة متكاملة وتسهيلا للحج، ويستهدف من لم يسبق له الحج عبر التنسيق مع سفارات المملكة، كما يستهدف القيادات المعنية بالشأن الاسلامي أو المؤثرين الذين يستحقون الإكرام في هذا الجانب.

