بابا الشغلانة.. سعد الصغير يطرح أحدث أغانيه (فيديو)

طرح المطرب الشعبي سعد الصغير أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي تحمل إسم بابا الشغلانة، من كلمات محمد محمود، وألحان هاني فاروق، .

وأعرب سعد الصغير عن سعادته بنجاح حفلاته التي أحياها في أمريكا مؤخرًا، حيث أحيا عدة حفلات، ويواصل حاليا جولته للولايات المتحدة الأمريكية، حيث يحيي 4 حفلات هناك.

وقال سعد : "الحمد لله الحفلات رفعت شعار كامل العدد، ولقيت محبة كبيرة وتفاعل من الجمهور، حيث شعرت أننى بغنى في مصر"، مشيرًا إلى أنه قدم أغاني باللغة الإنجليزية في تلك الحفلات ولاقت إعجابًا كبيرًا.



وطرح مؤخرًا سعد الصغير أغنية تحمل إسم “خليكي بصة وراكي” تزامنًا مع الاحتفال بعيد الحب، وجاءت كلماتها بطريقة كوميدية، وأعرب عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على الأغنية.