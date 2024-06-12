“الصحة الحيوانية” يستعرض أنشطة معامل المحافظات خلال أسبوع

عقد معهد بحوث الصحة الحيوانية، اجتماعا للمعامل الفرعية لمعهد بحوث الصحة الحيوانية اون لاين عبر تقنية فيديو كونفرانس وتحت اشراف الدكتورة إيناس عبد الرحمن وكيل معهد بحوث الصحة الحيوانية للمعامل الفرعية وبحضور رئيس قسم المعامل الفرعية ومسؤول الأبحاث بالقسم.

وتم خلال الاجتماع متابعة انشطة المعامل وماتم انجازه استعداد لعيد الاضحي ومايستجد من اعمال، وتم التنبية على عمل ورديات في المعامل ايام العيد وعمل ندوات ارشادية وتوعوية للمربي الصغير وسيدات المنارل في الريف المصري وكيفية التربية الصحية وحماية اسرتها من أي خطر والتنسيق مع كافة الجهات لعمل قوافل علاجية ارشادية باسم معهد بحوث الصحة الحيوانيه وعمل مشاريع بحثية تعالج المشاكل الحقلية وحث الباحثين علي عمل ابحاث تطبيقية ومشاركة اكثر من معمل معا لحل تلك المشكلات وتمت مناقشة امور كثيرة تهم الباحثين والاجابة عى كل الاستفسارات .

حيث قام معمل طنطا بعمل ورشة عمل بعنوان الأمان الحيوى في المعامل وقد شارك 2 من أطباء مديرية الطب البيطرى بالغربية و5 من الأطباء الخريجين و 18 طبيب وباحث من داخل المعمل وكانت محاور الدورة فى المحاضرة الأولى بعنوان الأمان الحيوى في المعامل د.رضوى عيد عن الأمان الحيوى داخل المعمل أثناء العمل وكيفية التخلص من النفايات مثل الأدوات المستخدمة وباقى العينات و كيفية التخلص الآمن من الأطباق المزروعة بكتريولوجى وكيفة التعامل مع المواد المنسكبة على الأرضيات وكيفية استخدام المطهرات وكذلك غسيل الأيدي الصحيح وتطهيرها والمحاضرة الثانية حول الاسعافات الاولية في المعامل فى حالة حدوث جرح أثناء العمل أو انسكاب مواد كيميائية أو اختناق من التفاعلات وكذلك حالات الاغماء أو الارتطام باشياء صلبة.

وعقد معمل بحوث الصحة الحيوانية بالشرقية ( د. رانيا عبده الشحات عبدالجواد باحث اول بالمعهد بتكليف من (ا.د. شهيرة حنفي محمود رئيس المعمل ) بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري بالشرقية ( قسم الارشاد بإدارة الحسينية البيطرية ) جولات ارشادية في اطار الدور الإرشادى والتدريبى للمعهد والتي عقدت بقرية سماكين الغرب بمركز الحسينية تحت عنوان ( شروط اختيار الأضحية وطرق التخرين الصحية الآمنة للحوم وضرورة الذبح الأمن داخل المجازر الحكومية والتوعية بمرض السعار وتفعيل القانون ٢٩ لسنة ٢٠٢٣ و الخاص بتنظيم التعامل مع الحيوانات الخطرة ).

وخلال الجولات تم التعريف بالشروط الواجب توافرها في الاضحية الشرعية و الصحية و اهمية الذبح بالمجازر الحكومية للحصول على لحوم اضاحي امنة و صحية وتلافي تلوث البيئة و التعريف بالطرق الصحية السليمة لحفظ المتبقي من الاضحية وايضا عن ( تفعيل القانون ٢٩ لسنة ٢٠٢٣ لتنظيم التعامل مع الحيوانات الخطرة في إطار المبادرة الرئاسية مصر خالية من مرض السعار ٢٠٣٠ ) خلال الجولات تم التوعية بالتعامل السليم الأمن مع الكلاب سواء المملوكة للأفراد او الضالة واهمية الترخيص و تحصين الكلاب المملوكة للأفراد و التقاط الهامة للتعامل مع الكلاب المقررة بالقانون ( ٢٩ ) لسنة ٢٠٢٣ وكيفية التعامل السليم مع الكلاب الضالة بالشوارع و يتواصل الدور التدريبي والارشادي للمواطنين لمعمل بحوث الصحة الحيوانية بالشرقية للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وصحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

ونظم معمل سوهاج الفرعى ندوة علمية تثقيفية بالوحدة الصحية بجزيرة محروس حول كيفية اختيار الأضحية و أهمية الذبح في المجازر وشملت الندوة الاشتراطات الصحيه لاختيار الاضحيه وطرق حفظ اللحوم وتخزينها و طرق منع حالات التسمم الغذائى وقام بإلقاء الندوة د.مريم ابراهيم لوندى ود.ولاء جمال عبد اللطيف ود.مروة السيد على

وشارك معمل بحوث الصحه الحيوانيه بالاسماعيليه بندوه عن الاضحيه عباده وصحه وبيئه مستدامه ا.د نشوه محمود رئيس المعمل مع اتحاد نقابات المهن الطبيه ا.د جميله نصر نقيب الاطباء بالاسماعيلية و ا.د مصطفى مكاوى نقيب الاطباء الأسنان و د عبد الرحمن احمد نقيب الاطباء البيطريين د. صفوت احمد نقيب الصيادله والاتحاد العربى لحمايه الحياه البريه ا.د جمال جمعه الامين العام . والمجلس القومى للمراه ا. لبنى زكى و بحضور وكيل وزاره الاوقاف .واللواء القبطان وسام حافظ .

وتم عقد ندوة ارشادية بقاعة معمل الزقازيق فى مجال صحة وسلامة الغذاء بحضور ا.د.شهيره حنفي محمود وبحضور وكيل وزارة الطب البيطري بالشرقيه و حضور أعضاء الهيئه البحثيه بالمعمل و اطباء بمديريه الطب البيطري بالشرقيه ومديرية الزراعة بالشرقية حيث المحاضرة الاولى القاها ا.د/ محمد السيد عبد الفتاح إبراهيم رئيس بحوث بالمعهد والتي عقدت تحت عنوان (سلامة الغذاء في قطاع الكاترينج). وخلال الندوة القي ا.د/ محمد السيد عبد الفتاح إبراهيم رئيس بحوث بالمعمل محاضرة أوضح فيها أنواع المخاطر المختلفة التي تهدد سلامة الغذاء وعن مصادرها وكيفية الوقايه منها كما أوضح أيضا عن الشروط والواجبات التي يمكن اتباعها في الممارسات الجيدة الصحيه للعاملين في هذا القطاع وعن الدور المهم لأداء العمل بصوره جيدة للحصول على غذاء آمن وسليم هذا بالإضافة لبعض التوصيات و النصائح التي يمكن اتباعها داخل مطبخ المنزل للحصول على غذاء سليم خالي من أي أخطار تهدد صحة وسلامة المستهلك. والمحاضرة الثانية القتها د.امينة حمدى باحث مساعد بالمعمل بعنوان "كيفية اختيار الاضاحى و التعامل السليم مع اللحوم و الطرق الآمنة لتخزينها "

وبالاشتراك مع مديرية الزراعة بالغربية قام معمل الفرعي بطنطا ندوة الذبح بالمجازر والاضاحى بقرية شبراطو مركز بسيون بحضور مدير المعمل ا.د/ حنان لماضة وحاور فيها كل من ا.د/ سعاد بليح رئيس بحوث والدكتور محمد عبدالهادى الباحث بالمعمل وقامت محاور الندوة حول كيفية اختيار الأضحية و الذبح الشرعى واهمية الذبح داخل المجازر الحكومية والطرق السليمة لتداول اللحوم وكيفية التخزين الصحيح لباقى الأضحية والتخلص الأمن من المخلفات وترك بيئة نظيفة.