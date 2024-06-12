الجنايات تؤجل محاكمة شريكة سفاح التجمع باستقطاب السيدات

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار ياسر الاحمداوي اليوم تاجيل محاكمة شريكة سفاح التجمع في اتهامها باستقطاب السيدات لسفاح التجمع لممارسة الأعمال المنافية للآداب لجلسة 13 أغسطس المقبل.

وسبق أن أحالت النيابة العامة المتهمة حنان، والتي ساعدت سفاح التجمع الخامس وتقديم الفتيات له لمحكمة الجنايات .

واسندت اليها تهم الاتجار بالبشر، وتقديم ابنتها شهد والفتيات الأخريات لممارسة الأعمال المنافية للآداب .

وكشفت التحقيقات أن حنان وتلقب بأم شهد، اعترفت بإرسال البنات للمتهم كريم لممارسة الرذيلة معهن مقابل مبالغ مادية .



وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها واعترف ارتكاب جريمتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.