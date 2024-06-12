مسؤول بالكوميسا: مصر من أكثر الأعضاء نشاطا في الاتفاقية

أكد المدير التنفيذي لمجلس أعمال الكوميسا تيدي سوبرامانيان أن مصر تعد من أكثر الأعضاء نشاطا في اتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) التي تتكون من 21 عضوا.

وأشار مسؤول الكوميسا ـ في تصريح خاص لـ (أ ش أ) في تونس اليوم الأربعاء، على هامش فعاليات اليوم الثاني للدورة السابعة من المؤتمر الدولي "تمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا" (فيتا) - إلى أن مصر شريك تجاري بارز لدول الكوميسا الأخرى، وتستحوذ على النصيب الأكبر من حجم التجارة البينية مع دول التجمع، حيث بلغ حجم التبادل التجاري أعلى مستوياته عام 2022 ليصل إلى 5.4 مليار دولار، ويتم السعي لزيادته إلى 8 مليارات دولار بحلول 2025.

ونوه بأن قيمة الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا بلغت 3.54 مليار دولار عام 2022، بينما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة إلى 1.89 مليار دولار، موضحا أن مصر تتميز بالعديد من الصناعات مثل الصناعات الدوائية والتصنيع الزراعي مما يعظم من إمكاناتها التجارية مع دول الكوميسا.

وأضاف المدير التنفيذي لمجلس أعمال الكوميسا أن هناك الكثير من الأنشطة المشتركة مع مصر لتعزيز التجارة داخل المنطقة، حيث نقوم بتنفيذ مشروع الشمول المالي الرقمي، وتعد مصر واحدة من 8 دول ستكون جزءا من المشروع التجريبي، مشيدا بالمساهمة البارزة للعضويين المصريين الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة أماني عصفور رئيس جمعية سيدات الأعمال المصريات، في تعزيز الأعمال التجارية عبر منطقة الكوميسا.

وعن مشاركته في المؤتمر الدولي "تمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا" (فيتا)، قال سوبرامانيان "إن مشاركة الكوميسا في مثل هذا الحدث هام جدا لنتعرف من خلاله على أوجه الاستثمار في الدول الأفريقية، ومن بينها تونس التي تسير بخطة جيدة في المجال التجاري بأفريقيا، ولتعريف الدول جميعها ما هو دورنا والأنشطة الخاصة التي نسعى من خلالها إلى إجراء حوار مشترك بين القطاعين الخاص والعام".