محافظ أسوان يكرم النماذج المساهمة في مبادرة حوافز سندات الكربون والزراعة العضوية

شهدت جلسة المجلس التنفيذى لمحافظة أسوان برئاسة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تكريم النماذج المساهمة فى مبادرة حوافز سندات الكربون والزراعة العضوية سواء من المسئولين أو المزارعين المشاركين بها ، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، وأيضاً المهندس مجيب الرحمن فؤاد مدير مشروعات جامعة هليوبوليس ، والمهندس إبراهيم سعيد ممثل المبادرة والجمعية .

جاء ذلك فى إطار رؤية مصر 2030، وتطلعات مصرنا الحبيبة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو مستقبل أخضر مستدام فى الجمهورية الجديدة ، يتم لأول مرة إطلاق مبادرة حوافز سندات الكربون والزراعة العضوية برعاية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وبالتعاون بين جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة ، والجمعية المصرية للزراعة الحيوية .

وأوضح عطية أن تنفيذ هذه المبادرة الهامة يأتى بهدف الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة ، تواكباً مع ما تقوم به المحافظة من جهود سديدة وبناءة وفقاً لفكر مستنير ورؤية شامل للإعداد الجيد والمتميز على أرض الواقع للمشاركة بملف متكامل ومحكم فى أى مسابقات يتم تنظيمها على المستوى المحلى والدولى ، وهو ما ساهم فى حصول المحافظة على المراكز الأولى فى هذا الإتجاه .

وقال : حصدت قرية فارس بمركز كوم أمبو أفضل قرية صديقة للبيئة فى مؤتمر كوب 27 ، والذى عقد بمدينة شرم الشيخ ، كما فازت المحافظة بالعديد من الجوائز فى الدورة الأولى والثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية .

تكثيف التوعية للتقديم للدورة الثالثة للمشروعات الخضراء الذكية

وكلف عطية رؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف جهود التوعية خلال الفترة الحالية لتحفيز وتشجيع كافة الجهات ومديريات الخدمات وشباب وفتيات جامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وطلاب المدارس ، وكل من لديه أفكار لمشروعات يكون مقروناً بمعايير متعددة أولها أن تكون مشاريع خضراء أو ذكية بأن يتقدم للمشاركة فى الدورة الثالثة من المبادرة قبل إغلاق باب التقدم .

فيما قدم المهندس إبراهيم سعيد درع الجمعية المصرية للزراعة الحيوية لمحافظ أسوان تقديراً لدعمه ومساندته لجهود مبادرة حوافز سندات الكربون والزراعة العضوية ، وأنشطة الجمعية المتنوعة .

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