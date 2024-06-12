أيمن بهجت قمر يعلن طرح فيلم "أهل الكهف" بدور العرض اليوم

نشر الكاتب أيمن بهجت قمر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ميعاد طرح فيلم "أهل الكهف"، وذلك للمشاركة فى موسم عيد الأضحى السينمائى الجارى.



وكشف الكاتب أيمن بهجت قمر عن ميعاد عرض الفيلم سينمائياً"من النهارده بجميع دور العرض

فيلم : أهل الكهف

معالجه سينمائيه : أيمن بهجت قمر

إنتاج : محمد رشيدي

إخراج : عمرو عرفه

مستني رأيكم".

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من البشر يستيقظون من نومهم، فى زمن مختلف عن زمنهم بعدة قرون، وتتصارع العديد من الأحداث من خلال تصاعد للأحداث بشكل تشويقى درامى.

الفيلم ينتمي لنوعية أعمال الإنتاج الضخم، ويضم مجموعة من النجوم أبرزهم خالد النبوي، محمد ممدوح، غادة عادل، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، ريم مصطفى، بيومي فؤاد، أحمد وفيق، محمد فراج، محمود حميدة، عن قصة الكاتب الكبير توفيق الحكيم، ومعالجة درامية الكاتب أيمن بهجت قمر والإخراج عمرو عرفة.