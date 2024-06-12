صدمة في الأهلي قبل مواجهة فاركو

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدمة كبيرة قبل مباراة فاركو في الدوري الممتاز المقرر لها يوم الجمعة المقبل .

وتعرض الجنوب افريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لإصابة في العضلة الخلفية، أثناء مشاركته مع منتخب جنوب أفريقيا ضمن الأجندة الدولية الأخيرة.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، إن التقرير الطبي الذي تسلمه من منتخب جنوب إفريقيا يشير إلى أن بيرسي تاو يعاني من شد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية.

وأشار جاب الله إلى أن تاو سوف يخضع لفحوصات جديدة وأشعة فور عودته إلى القاهرة، لتحديد البرنامج العلاجي الخاص به، والاطمئنان على حجم الإصابة بشكل أوضح.

ومن المقرر أن يغيب بيرسي تاو عن صفوف الأهلي خلال مباراة الفريق أمام فاركو الجمعة المقبلة في الدوري المصري الممتاز.



موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري



ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري الممتاز والتي تنطلق فيي تمام الساعة السابعة مساء يوم الجمعة الموافق 14 يونيو الجاري.