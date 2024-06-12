محافظ أسوان يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذى تعليمات مشددة للمسئولين بالمحليات ومديريات الخدمات برفع درجة التأهب القصوى استعدادا لاستقبال عيد الأضحى .

جاء ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية توفير إحتياجات المواطنين من كافة السلع الأساسية وبالكميات الكافية والإسعار المناسبة لتلبية المطالب الجماهيرية ، وخاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك ، ووفقاً لتكليفات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن .

غرامات مالية تصل إلى 20 ألف جنيه على القائمين بذبح الأضاحى بالشوارع

وشدد محافظ أسوان على ضرورة توقيع غرامات مالية رادعة تبدأ من ألف جنيه وتصل إلى 20 ألف جنيه على كل من يقوم بذبح الأضاحى فى الشوارع ، وخاصة فى ظل التصريح لكافة المواطنين بذبح الأضاحى الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة مجاناً أيام العيد تحت إشراف بيطرى كامل للحد من ظاهرة ذبح الأضاحى فى الشوارع لما لها من تأثير سلبى فى حدوث أضرار بيئية وصحية وإنتشار الحشرات الضارة .

وأثناء إجتماع المجلس التنفيذى ، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، بالإضافة إلى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، علاوة على القيادات الجامعية والأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية ، كلف اللواء أشرف عطية مسئولى المحليات بمختلف المراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة العامة ، وخاصة بالطرق المؤدية إلى المساجد والساحات التى سيتم أداء صلاة العيد بها ، مع المتابعة الميدانية للمتنزهات والحدائق العامة والأماكن الترفيهية لتجهيزها بشكل مبهج لخلق الأجواء الإحتفالية المناسبة لقضاء أوقات سعيدة للمواطنين ، مع تشديد الرقابة بالتعاون مع المسطحات المائية لمنع السباحة فى المناطق التى تمثل خطورة على أرواح المواطنين بمجرى نهر النيل للحفاظ على سلامتهم من أى أضرار ، وهو الذى يتكامل مع رصد أى حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة أو إشغالات خلال أيام أجازة العيد للإزالة الفورية لها أولاً بأول .

ووجه المحافظ مسئولى مديرية التموين بأن يتم مواصلة أعمال التفتيش على المخابز للتأكد من توافر الخبز بالجودة المطلوبة ، مع إعداد حملات يومية على المحلات والأسواق ومراجعة مخازن المواد الغذائية للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ، وهو الذى يتواكب مع قيام مديرية التضامن الإجتماعى بالتنسيق مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى لتوفير اللحوم لتوزيعها على المستحقين بشفافية كاملة لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة للأسر الأكثر إحتياجاً ، بجانب قيام مديرية الصحة برفع حالة الطوارئ داخل كافة المستشفيات والوحدات الصحية بدائرة المحافظة ، ووقف الأجازات للتعامل مع أى حالات طارئة وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية على الوجه الأكمل .

كما وجه بتشكيل غرفة عمليات فرعية بكل مركز ومدينة والتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمبنى ديوان عام المحافظة للمتابعة المستمرة لتوفير مطالب وإحتياجات المواطنين خلال فترة العيد مع التأكيد على تشكيل فرق للطوارئ بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء لتجهيز فرق الصيانة بالشبكات والمرافق طوال الـ 24 ساعة لتلقى أى بلاغات وسرعة التعامل الفورى مع أى طوارئ .