مسئول أمريكي يشيد بجهود مصر لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة وإعادة تأهيلهم

أشاد الدكتور سكوت كوبفرمان، الخبير الأمريكي بمجال ذوي الاحتياجات الخاصة ودمج الإعاقة ومنسق برنامج التعليم الخاص بجامعة كلورادو ، بجهود الحكومة المصرية لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر وفتح مجالات جديدة لهم لدمجهم في المجتمع ، مشيرا إلى انه لمس وجود رغبة في التغيير خاصة بعد اقرار قانون ٢٠١٨ ، والذي يعد نقطة انطلاق نحو مزيد من التغيير.

جاء ذلك ردا على سؤال ل" البوابة نيوز " خلال اللقاء الذي نظمته السفارة الأمريكية بالقاهرة مع الخبير العالمي والذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية يلتقي خلالها عدد من المسئولين .

وأكد الدكتور سكوت كوبفرمان أهمية تسليط الضوء على إمكانية وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى بيئات التعليم والعمل، بالإضافة إلى استخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا المساعدة لتسهيل عملية الدمج والتأهيل، والحديث عن قدرات ذوي الهمم والعديد من القضايا التي تتعلق بهذه الفئة الهامة بالمجتمع، كما شدد على ضرورة مشاركة المعاقين في التطور التكنولوجي لإزالة المعوقات التي تواجههم.

‎جدير بالذكر، أن الدكتور سكوت كوبفرمان شغل عدة مناصب هامة بمجال ذوي الاحتياجات الخاصة والإدماج الشامل، فهو أستاذ ومنسق برنامج التعليم الخاص في جامعة كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك باحث بمنحة فولبرايت في جامعة طوكيو باليابان.