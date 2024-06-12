"العمارة الخضراء والتكيف مع التغيرات المناخية" ندوة بجامعة كفر الشيخ

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بجامعة كفر الشيخ، ندوة تثقيفية بعنوان:"العمارة الخضراء والتكيف مع التغيرات المناخية" بكلية طب الفم والأسنان، برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، احتفالاً باليوم العالمي للبيئة.

جاء ذلك بحضور الدكتور ايناس الجندي عميد كلية طب الفم والأسنان، وحاضر في الندوة الدكتور محمد قضب رئيس الإدارة المركزية للفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا، والدكتور داليا شبل استاذ العمارة المساعد بكلية الهندسة جامعة كفرالشيخ.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، جهود الجامعة وإسهاماتها في قضية التغيرات المناخية، حيث تقدم الجامعة إسهامات علمية، وبحثية في مواجهة تحديات تأثير التغيرات المناخية باعتبار أن التغيرات المناخية من أكثر الموضوعات التي تتوافق مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030، نظرًا لأهمية هذا الملف، مؤكدًا حرص الجامعة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات داخل الجامعة وخارجها، لافتاً إلى أن اليوم العالمي للبيئة هو فرصة للعمل نحو مستقبل أكثر استدامة من خلال الممارسات الصديقة للبيئة، وأنماط الحياة المستدامة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ان التغيرات المناخية تُعد واحدة من أهم القضايا العالمية المُلحة في وقتنا الحالي، مشيرةً إلى أهمية رفع الوعي البيئي لأفراد المجتمع كافة والتشجيع على توفير الطاقة والحث على تقليل الملوثات ونشر الوعي البيئي لتقليص اعتمادنا على النفط كمصدر أساسي للطاقة واستغلال مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

الحديث عن التغيرات المناخية والمخاطر البيئية

جدير بالذكر أن الندوة تناولت الحديث عن التغيرات المناخية وما أدت اليه من حدوث الكثير من المخاطر البيئية تجاه صحة الإنسان، مثل نضوب طبقة الأوزون، فقدان التنوع الحيوي، الضغوط على الأنظمة المنتجة للغذاء وانتشار الأمراض المعدية بشكل عالمي، ومن أكثر الطرق الواعدة للتخفيف من حدة تغير المناخ ما نسميه "الحلول المناخية الطبيعية"، مثل المحافظة على الأراضي وإعادة إحيائها وتحسين إدارتها؛ من أجل زيادة تخزين الكربون أو تجنب انبعاثات غازات الدفيئة في المناطق الطبيعية في جميع أنحاء العالم.

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