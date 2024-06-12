كامل الوزير: أنفقنا أكثر من 2 تريليون جنيه على مشروعات النقل خلال الفترة الماضية.. فيديو

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الفترة الماضية شهدت تنفيذ مصر لعدد من الطرق والكباري والسكك الحديدية وموانئ والكهرباء والاتصالات ما ساهم في رفع كفاءة البنية التحتية الأساسية للدولة المصرية، ولذلك كان من المهم جدًا استغلال هذه البنية التحتية.

وأضاف "الوزير" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، عقب التوقيع على عدد من الاتفاقيات، على عقود مشروعات في إدارة وتشغيل الموانئ، اليوم الأربعاء، أن مصر قامت بإنفاق أكثر من 2 تريليون جنيه على مشروعات النقل فقط خلال الفترة الماضية.

وتابع، أن البنية التحتية التي قامت مصر بتنفيذها خلال الفترة الماضية تمت لكي تخدم باقي قطاعات الدولة ومن ضمنها السياحة والتجارة وقطاعات أخرى مثل الزراعة والطرق الجديدة مثل: الضبعة وشرق العوينات وتوشكى.