ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بميناء دمياط 37 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة بميناء دمياط، 24966 طنا تشمل: 5345 طن يوريا و3050 طن مولاس و3706 طن أسمنت صب و1710 طن رمل زجاجي و6752 طن أسمنت معبأ و4403 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 43979 طن تشمل : 10710 طن ذرة و7750 طن حديد و1826 طن خشب زان و8412 طن خردة و4080 طن فول صب و1481 طن عدس و2100 طن سكر و7620 طن فول صويا.

بلغت حركة الصادر من الحاويات بميناء دمياط 1136 حاوية مكافئة

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات بميناء دمياط 1136 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 285 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3785 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط من القمح 2089 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 164089 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2485 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية و شبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6333 حركة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط، من القمح 19868 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 183622 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2497 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6688 حركة.