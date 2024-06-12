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الأربعاء 12 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس يهنئ وزير الأوقاف بعيد الأضحى

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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 بعث قداسة البابا تواضروس الثاني برقية تهنئة لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك،  جاء نصها كالتالي:

 فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أحب أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعين الله أن يوفق جهودكم المخلصة للنهوض بمصرنا الغالية وتحقيق رسالتكم الحضارية في نشر المحبة وترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك. دمتم في رعاية الله وحفظه. البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

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