البابا تواضروس يهنئ وزير الأوقاف بعيد الأضحى

بعث قداسة البابا تواضروس الثاني برقية تهنئة لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، جاء نصها كالتالي:

فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أحب أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعين الله أن يوفق جهودكم المخلصة للنهوض بمصرنا الغالية وتحقيق رسالتكم الحضارية في نشر المحبة وترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك. دمتم في رعاية الله وحفظه. البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.