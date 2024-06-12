محافظ المنوفية يستقبل أسر ضحايا ومصابي حادث معدية أبو غالب ويقدم واجب العزاء

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم أسر ضحايا ومصابي حادث معدية أبو غالب بالجيزة من أهالي مركز أشمون، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل الدائم والفعال مع المواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم في كافة الأزمات.

حضر اللقاء محمد موسى، نائب المحافظ، والنواب محمود شرارة وعلاء طاحون وصابر عبد القوى، ومديرو مديريات الأوقاف والصحة والتضامن الاجتماعي والتموين والعمل، بالإضافة إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، ومدير مؤسسة التكافل الاجتماعي بالمحافظة، ومسؤولي جمعية تنمية المجتمع بأشمون.

وقدم المحافظ تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً أن المحافظة لن تنسى أبناءها في عيدها القومي وستواصل تقديم الدعم والمساعدة للأسر الأكثر احتياجاً، وسلم المحافظ دعم مالي بقيمة تقارب 2 مليون جنيه لأسر الضحايا والمصابين، ووجه بإرسال مساعدات عينية عاجلة لمنازلهم.

وأعرب المحافظ عن شكره لرجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني لمساهماتهم في تقديم الدعم للحالات الإنسانية، وأكد أن مكتبه مفتوح دائماً لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين.

كما وجه وكيل وزارة الصحة بتقديم الرعاية الطبية للحالات المرضية، وتحويلهم للمستشفيات لإجراء الفحوصات اللازمة، كما كلف التضامن الاجتماعي بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة، والتموين ببحث إمكانية إضافة مواليد بالبطاقات التموينية لدعم الأسر.

من جانبهم، عبر الأهالي عن شكرهم وتقديرهم للمحافظ على هذه اللفتة الإنسانية الطيبة وحرصه على دعمهم.

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