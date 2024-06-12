أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، عن تخصيص وتجهيز 11 ساحه لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد.

تجهيز 11 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك في بورسعيد

وأشار محافظ بورسعيد، في بيان له، إلى أنه جرى تجهيز أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك في بورسعيد و بورفؤاد في 11 ساحة تٌحيط بمساجد كبرى وهي ساحات: مسجد السلام بحي الشرق، ومسجد الشيخ زايد بالحي الإماراتي، المسجد الكبير بمدينة بورفؤاد، المعمورة بطرح البحر، مسجد التوحيد بحي الزهور، ساحة مسجد الرزاق بالزهور، مسجد السيدة زينب ببنك الإسكان، مسجد حمدي تمام بطرح البحر، مسجد الحسين بحي المناخ، ومسجد دار السلام الحرمين بالتصنيع بحي الضواحي، وساحة مسجد الشبان المسلمين.

وأكد محافظ بورسعيد، على أنه سيسمح بفتح المساجد والساحات المخصصة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك قبل الصلاة بنصف ساعة، لاستقبال المصلين وأسرهم، وسط أجواء الفرحة بالعيد.