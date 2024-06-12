الثانوية العامة 2024| تباين في آراء طلاب كفرالشيخ بعد امتحان الاقتصاد والإحصاء

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، في بيان لها اليوم، أنه لم يتم رصد أي شكاوي في امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ، في مادتي الاقتصاد والإحصاء، وذلك من خلال الرصد والمتابعة.

وأدى 24511 ألف طالب وطالبة، ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة في مادتي الاقتصاد والإحصاء، موزعين على 76 لجنة امتحانية تابعة لـ13 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة، وسط تأمين أمني شامل ، مع تطبيق الإجراءات الوقائية، حفاظًا على سلامة الطلاب والعاملين بالتربية والتعليم.

آراء طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ بشأن امتحان الاقتصاد

واشتكي العديد من الطلاب من صعوبة مادة الاقتصاد في بعض الأسئلة، مضيفين أن الامتحان كان يحتاج لمزيد من الوقت، وأن مدة الساعة ونصف غير كافية لحل الامتحان.

فيما عبر بعضهم عن سهولة امتحان الإحصاء، قائلين أن مجمل الامتحان كان جيدًا والوقت كاف لأدائه.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت اليوم الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ستستمر حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما تبدأ امتحانات المواد الأساسية في 22 يونيو عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة على عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحاً، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024

المواد غير المضافة للمجموع:

10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية:

22 يونيو: اللغة العربية.

25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي).

2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا.

10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي).

13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة).

17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي).

20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 الاطلاع على جدول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 قد بلغ 745 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1981 لجنة سير في جميع أنحاء الجمهورية.

وتتمنى البوابة نيوز، لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.