وفد الكوميسا يزور معهد بحوث التناسليات الحيوانية تمهيداً لإعتماد معامل المعهد لدى المنظمة



قام اليوم وفد من المراجعين لدى منظمة الكوميسا بزيارة معهد بحوث التناسليات الحيوانية، وذلك برفقة الأستاذ الدكتور على إسماعيل رئيس اللجنة التنسيقية للصحة والصحة النباتية.

وإستهل الدكتور مصطفى سعيد فاضل ، رئيس معهد بحوث التناسليات، بإستعراض أنشطة المعهد المختلفة والإمكانيات البشرية والمعملية ودور المعهد فى التدريب والإرشاد وخدمة المربيين بمصر وكذلك المعامل المعتمدة والإمكانيات الفنية والعلمية التى يمكن أن يساهم بها المعهد من خلال المنظمة.

وقام أعضاء الوفد بمراجعة جميع معامل المعهد المعتمدة وكذلك الإستفسار من الباحثين عن النقاط الفنية الخاصة بكل معمل .

وأجاب جميع الباحثين بالمعهد وفريق الجودة على جميع التساؤلات وشرح جميع الإمكانيات الخاصة بمعامل المعهد بطريقة علمية واضحة مما يعكس المستوى الفنى والعلمى المتقدم لدى الباحثين وكذلك الإمكانيات المتاحة لدى معامل المعهد والذى سوف يساهم فى إعتماد المعهد لدى المنظمة.