سكرتير عام محافظة شمال : سيناء تمتلك تراث كبير من الهوية البصرية العريش

صرح اللواء أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، ان المحافظة تمتلك تراث كبير من الهوية البصرية تنفرد به عن باقي محافظات الجمهورية.

وأكد السكرتير العام خلال الإجتماع الذي عقد برئاسته في حضور المهندس محمد رضوان وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة وعلي غيط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة،المهندسة مروة نصير،ممثل الجامعة الإقليمية،وأعضاء فريق العمل ، علي علي أن مشروع الهوية البصرية يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعداد هوية بصرية لمختلف المحافظات طبقا لما تمتلكه كل محافظة من مقومات ومعالم تراثية. وأشار السكرتير العام إلي أهمية الهوية البصرية وارتباطها الوثيق بالبيئة المحيطة، وهو ما يؤثر ويعزز من قيم الولاء والانتماء لدى المواطنين بمختلف فئاتهم، خاصة الأطفال والشباب .

وأعلن السكرتير العام عن تشكيل فريق عمل من مختلف الجهات المعنية لاعداد دليل الهوية البصرية لمحافظة شمال سيناء،مع اقتراح مصادر التمويل الحكومية وغير الحكومية لتنفيذ المشروعات الاسترشادية بالمحافظة لتطبيق الهوية البصرية، واقتراح البرامج الإعلامية التعريفية التي ستتم بالمحافظة للتأكيد على أهمية خلق هوية بصرية للمحافظة بما يتناسب مع تاريخها و ابراز الوجه الحضاري للمحافظة في مختلف المدن.

واستعرض الغندور، محاور الهوية البصرية والأهداف من خلق هوية بصرية للمحافظة ومنهجية وآليات العمل على إعداد الدليل وتنفيذ الهوية البصرية بالإضافة إلى مناقشة دور كل جهة من الجهات المشاركة والاستماع للمقترحات والأفكار والاستفسارات من الجهات المعنية.

أشار إلى أن كل جهة من الجهات المشاركة في إعداد الهوية البصرية لشمال سيناء يجب أن تهتم بالمردود الثقافي والهوية الخاصة بالمحافظة،مؤكدا علي أن المردود الثقافي والعمارة تختلف من محافظة إلي أخري.