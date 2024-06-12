حقيقة وفاة طفل خلال آداء مناسك الحج

رصدت الأجهزة الأمنية لما تم تداوله على عدد من المواقع الإخبارية بشأن وفاة أحد الأطفال خلال آداء مناسك الحج هذا العام ونشر بعض الصور له مرتديًا ملابس الإحرام.

بالفحص تبين أن الطفل المذكور (مقيم رفقة والديه بالمملكة العربية السعودية محل عمل والده) وأنه أثناء لهوه أعلى سطح العقار محل سكنهم بالمملكة سقط مما أدى إلى وفاته وأن الصور المتداوله للطفل قديمة أثناء أداء والده مناسك العمرة خلال العام الماضى وأن والد الطفل المذكور ليس ضمن حجاج القرعة للعام الحالى.