ads
الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حقيقة وفاة طفل خلال آداء مناسك الحج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رصدت الأجهزة الأمنية لما تم تداوله على عدد من المواقع الإخبارية بشأن وفاة أحد الأطفال خلال آداء مناسك الحج هذا العام ونشر بعض الصور له مرتديًا ملابس الإحرام. 
بالفحص تبين أن الطفل المذكور (مقيم رفقة والديه بالمملكة العربية السعودية محل عمل والده) وأنه أثناء لهوه أعلى سطح العقار محل سكنهم بالمملكة سقط مما أدى إلى وفاته وأن الصور المتداوله للطفل قديمة أثناء أداء والده مناسك العمرة خلال العام الماضى وأن والد الطفل المذكور ليس ضمن حجاج القرعة للعام الحالى.

وفاة أحد الأطفال أداء مناسك الحج ملابس الاحرام بالمملكة العربية السعودية العمرة