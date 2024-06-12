مؤسستا "التجاري الدولي" و"الحسن لدمج القادرون باختلاف" تحتفلان بتسليم 100 كرسي كهربائي للأطفال

احتفلت مؤسسة البنك التجاري الدولي التابعة للبنك التجاري الدولي مصر CIB، ومؤسسة الحسن لدمج القادرون باختلاف"، بنجاح تسليم 100 كرسي كهربائي متحرك للأطفال الأولى بالرعاية ضمن مشروعهما المشترك "أطفال على عجلات".

ويهدف المشروع الى شراء 100 كرسي متحرك بالمقاس، بالإضافة إلى 100 كرسي متحرك كهربائي للأطفال الأشد احتياجا بمحافظات الجمهورية المختلفة بمبلغ 10 ملايين جنيه، وبذلك يصل عدد الأطفال المستفيدين إلى 200 طفل.

وحضر الاحتفال من مؤسسة البنك التجاري الدولي، كل من المهندس شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي، والأستاذة إيريني صفوت مخطط أول برامج بمؤسسة البنك التجاري الدولي، إلى جانب حضور الدكتورة ايمان كريم رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمهندس علاء النادي مدير مشروعات مؤسسة الحسن وفريق عمل المؤسسة.

ومؤسسة "الحسن لدمج القادرون باختلاف" هي مؤسسة أهلية غير هادفة للربح تعمل من أجل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية (مستخدمي الكراسي المتحركة) ودمجهم بمجالات الحياة المختلفة من خلال برامج تأهيلية مخصصة للوصول بهم لأعلى درجات الاستقلال الحركي والمالي على حدٍ سواء.

وأعرب المهندس شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي، عن اعتزازه بنجاح التعاون مع مؤسسة "الحسن لدمج القادرون باختلاف"، وذلك في إطار سعي مؤسسة البنك التجاري الدولي دائماً لخدمة أطفال مصر في مختلف القطاعات الطبية بما في ذلك الكشف والعلاج والتأهيل وتوفير الاحتياجات الطبية والأجهزة التعويضية لجميع الأطفال، وبذلك يتم دمجهم في جميع المجالات المجتمعية.

وأضاف أن مؤسسة التجاري الدولي تحرص على الوقوف دائماً إلى جانب الأطفال في مختلف مراحل الشفاء والتعافي بما في ذلك الجوانب النفسية والمادية للتأكد تماماً من إعادة دمجهم بالكامل في المجتمع لاستكمال حياة الطفولة والحصول على التعليم وكافة الحقوق الضامنة لبناء أجيال صحيحة وقوية وقادرة على تقديم أفضل القيم المضافة لمجتمعها في المستقبل القريب.